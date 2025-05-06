نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية المنوات

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية شاملة بالوحدة المحلية لقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس، وذلك لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية بالقرى.

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ التجهيزات النهائية لمشروع الصرف الصحي بقرية المنوات، تمهيدًا لتنفيذ الوصلات المنزلية وتشغيل خدمة الصرف الصحي في القرية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال وفق المخططات.

وشدد "الشهابي" على ضرورة رفع معدلات التنفيذ في مختلف مراحل المشروع، وتحسين مستوى النظافة العامة داخل القرية، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات.

كما تفقد نائب المحافظ شوارع القرية سيرًا على الأقدام، للوقوف على الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات، والتقى بعدد كبير من أهالي القرية لمناقشة أبرز المشكلات والاحتياجات المحلية، في إطار تعزيز التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.



وتأتي هذه الجولة في إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى، خاصة مشروعات الصرف الصحي، التي تُعد من الأولويات الحيوية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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