خبير اقتصادي يكشف حجم الأموال الساخنة في مصر

الأموال الساخنة، كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد إحصاء رسمي بشأن حجم الأموال الساخنة في مصر خلال الفترة الأخيرة.

حجم الأموال الساخنة في مصر حسب فيتش

وأكد “فؤاد”، أنه وفقًا لوكالة "فيتش" فإن حجم الأموال الساخنة في مصر يُقدر بحوالي 35 مليار دولار.

تأخر قرار تعويم الجنيه

وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، أن تعويم الجنيه الأخير تأخر كثيرًا، وهذا قد يرجع إلى أن الدولة المصرية كانت تُريد الدفاع عن سعر الصرف من خلال دعم الجنيه، وهذا ساهم في عدم توفر النقد الأجنبي وعدم توافر السلع، لأن الدولة ليست أقوى من السوق، فالسوق معلم الجميع.

خبير اقتصادي: يوجد تعويم مدار على مدار الـ 24 ساعة

وأشار إلى أن هناك تعويما مُدارا حاليًا على مدار الـ24 ساعة من خلال البنك المركزي، حيث كان التعويم على 49 جنيهًا، وارتفع بعد ذلك بنسبة 7%، ومن ثم بدأ ينخفض مرة أخرى، وهذا يعني أن الدولة خرجت من فكرة التعويم القديم من 8 لـ15 وخلافه، وهذا يعني أن الدولة أصبح لديها مرونة في سعر صرف الدولار، لكي تبتعد عن فكرة الصدمة أو التحرك أو التصحيح بشكل عنيف في سعر الدولار.



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