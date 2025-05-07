نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم "المرأة والحياة" بأسوان

بمشاركة عدد من العرب من البحرين والكويت والعراق، انطلق سمبوزيوم "المرأة والحياة"، الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة، التي تقام من 2 إلى 7 مايو الجاري، ليجسد العديد من الأفكار المعبرة عن المرأة وقضاياها وأحلامها.

وحضر افتتاح السمبوزيوم عدد من نجوم الفن وصناع السينما في مصر، من بينهم الفنانون سلوى خطاب وشيري عادل وميدو عادل، والمخرجون يسري نصر الله ومجدي أحمد علي وعمر عبد العزيز وعبد الحكيم التونسي والمنتج محمد العدل.

السمبوزيوم الذي أقيم مدينة أسوان تضمن نحو 20 عملًا لعشرة فنانين من أجيال ومدارس مختلفة، كما شهد حضورا لافتا من رواد الأعمال المهتمين بالفن التشكيلي، من بينهم سامي هندية صاحب أول متحف شخصي في الأردن للوحات كبار الفنانين حول العالم، ومنظم المعارض المصري إبراهيم بيكاسو صاحب جاليري بيكاسو.

وقالت المذيعة نرمين عامر، مقدمة برنامج تون ولون في قناة النيل الثقافة ومؤسسة السمبوزيوم، إنه أقيم هذا العام بفكرة جديدة عن السنوات الأربع الماضية، موضحة أنه يستلهم الكثير من الموضوعات المرتبطة بالمرأة، سواء كانت على نحو تراثي أو واقعي، كما تتجسد فيه العديد من الأفكار الحيوية ذات البعد الاجتماعي والجمالي.

وأشارت إلى أن قومسير السمبوزيوم الدكتور هشام عبد المعطي استطاع أن يقدم رؤية فنية مميزة لخروج السمبوزيوم بطريقة مختلفة وجديدة.

وأكدت أن "سمبوزيوم المرأة والحياة" يصنع جسورا للتواصل بين الفنانين وبين كبار الشخصيات المهتمة بالفن التشكيلي مثل رائد الأعمال المصري إبراهيم بيكاسو ورائد الأعمال الأردني سامي هندية.

وشاركت الفنانة الكويتية دانة الخشتي بلوحتين تمثل المرأة في حالة تعبر عن جمال المرأة، وقالت إنها رسمت العمل على مقهى بأسوان وتأثرت كثيرا بالأجواء الأسوانية في عمليها.

وقدمت الفنانة الكويتية عائشة الذياب لوحتين تجسد فيهما المرأة بألوان مبهجة وفي حالة أقرب للأحلام، وقدم الفنان المصري هشام عبد المعطي عملا فنيا بعنوان "عربة الحياة" بأسلوب الفن الحديث "المودرن آرت"، يحمل العديد من الأفكار الفلسفية المرتبطة بالحضور الإنساني في ظل تحولات الحياة وتقلباتها.

بينما شارك الفنان البحريني محمود الملا بلوحتين يدمج فيهما بين الفن الحروفي والرسم بطريقة تجريدية تلعب فيها الألوان دورا مهما في توصيل مضامين متنوعة.

وشارك الفنان العراقي عماد منصور بمجموعة لوحات تدمج بين التصوير الفوتوغرافي وفن الجرافيك بطريقة الأبيض والأسود كما شارك بلوحة من فن التصوير تجسد المرأة في ألوان مبهجة.

كما شارك الفنانون المصريون الدكتور سمير شاهين الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والفنانة داليا فؤاد الأستاذة بكلية الفنون الجميلة، والفنانة المصرية راندا فؤاد، بلوحات تعبر عن الحياة في أسوان وكذلك عن المرأة في الجنوب.

وتتعاون مؤسسة بصمات فن في دعم السمبوزيوم هذا العام للمرة الثانية، وأكد مدير المؤسسة أحمد معوض على أهمية التعاون بين الفنانين العرب لتقديم رؤية تعبر عن الفن العربي بكل مدارسه واتجاهاته الفنية.

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