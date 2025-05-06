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رياضة

ماك أليستر يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ليفربول،فيتو
ليفربول،فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين. 

واختير الأرجنتيني ماك أليستر لاعب وسط ليفربول كأفضل لاعب في الشهر بعد تألقه مع فريقه وحصد لقب الدوري بشكل رسمي.

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وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي منذ الجولة الماضية، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلي التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولات الثلاثة المتبقية من البريمرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

1- ليفربول 82 نقطة
2- آرسنال 67 نقطة
3- مانشستر سيتي 64 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد 63 نقطة
5- تشيلسي 63 نقطة
6- نوتينجهام فورست 61 نقطة
7- أستون فيلا 60 نقطة
8- بورنموث 53 نقطة
9- برينتفورد 52 نقطة
10- برايتون 52 نقطة
11- فولهام 51 نقطة
12- كريستال بالاس 46 نقطة
13- وولفرهامبتون 41 نقطة
14- إيفرتون 39 نقطة
15- مانشستر يونايتد 39 نقطة
16- توتنهام هوتسبير 38 نقطة
17- وست هام يونايتد 37 نقطة
18- إبسويتش تاون 22 نقطة
19- ليستر سيتي 21 نقطة
20- ساوثهامتون نقطة

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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