وزيرة البيئة تشارك بالاجتماع الوزاري للمناخ بكوبنهاجن استعدادًا لـ COP30

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تغير المناخ، والذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2025، بمشاركة قرابة 40 وزيرًا وقائدًا للعمل المناخي من مختلف دول العالم.

الاجتماع الوزاري للمناخ في كوبنهاجن فرصة حاسمة لتسريع العمل المناخي العالمي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اجتماع كوبنهاجن الوزاري للمناخ يمثل فرصة محورية لكافة الأطراف المعنية لتكثيف الجهود وتعزيز الطموح المناخي، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل خلال أقل من سبعة أشهر.

ويأتي الاجتماع بدعوة من حكومة الدنمارك، بالتعاون مع رئاستي مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) برئاسة أذربيجان، والثلاثين (COP30) برئاسة البرازيل، حيث يترأسه لارس آغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق في الدنمارك، إلى جانب السفير أندريه كوريا دو لاغو، الرئيس المعين لمؤتمر COP30، والدكتور مختار باباييف، الرئيس المنتهية ولايته لمؤتمر COP29.

محاور الاجتماع الوزاري

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاجتماع سيعمل على تحديد المسار التفاوضي لمؤتمر COP30، من خلال مناقشة أبرز القضايا المناخية ذات الأولوية، ومنها تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، دعم الانتقال العادل للطاقة، التوسع في تمويل المناخ للدول النامية، تطوير آليات التكيف والمرونة، تنفيذ نتائج التقييم العالم، وتعزيز دور الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية

وسيتم تناول هذه القضايا من خلال جلسات عامة وأخرى نقاشية تفاعلية، تهدف إلى بناء توافقات سياسية واضحة، وتحقيق تقدم ملموس في ملفات تفاوضية شائكة.

الزخم المناخي والسياسي في الطريق إلى مؤتمر COP30

وشددت وزيرة البيئة على أن مؤتمر كوبنهاجن الوزاري يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والتنفيذي الذي تم تحقيقه في مؤتمر الأطراف السابق، ويبني على ما تم التوافق عليه ضمن "ميثاق باكو" وتفاهمات "الإمارات العربية المتحدة"، مما يجعله منصة مهمة لتقريب وجهات النظر الدولية قبل مؤتمر بيليم.

كما يُعد المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى بين كبار المسؤولين وصناع القرار في ملف المناخ، بهدف تسريع العمل الجماعي في هذا العقد الحاسم، بما يعزز التعددية الدولية ويضمن الالتزام بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.

كوبنهاجن منصة سنوية لدعم الطموح المناخي

الجدير بالذكر أن مؤتمر كوبنهاجن الوزاري يُعقد للمرة الرابعة على التوالي منذ انطلاقه عام 2022، وقد نجح في أعوامه السابقة في لعب دور محوري في تحفيز العمل المناخي العالمي، وتشكيل أرضية صلبة للتفاهمات الدولية التي تُطرح في مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية للمناخ (COP).

وتعكس استضافة الدنمارك المتواصلة لهذا المؤتمر التزامها السياسي والبيئي بدعم العمل المناخي الدولي، وتوفير منصة حوار بنّاء لتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، لا سيما في ضوء التحديات المتصاعدة التي يواجهها العالم من جراء التغير المناخي.

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