الثلاثاء 06 مايو 2025
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سياسة

حزب مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية ومدة تحرير العلاقة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أعلن النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يرى ضرورة إعادة النظر في نقطتين بمشروع قانون الإيجار القديم.


جاء ذلك خلال كلمته في ختام اجتماع لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية لمناقشة قانون الإيجار القديم 

زيادات القيمة الإيجارية 

وأوضح الطماوى، أن النقطة الأولي، هى التى تتعلق بما ورد من زيادات للقيمة الإيجارية، وخاصة المؤجرة لغرض السكن.

وتابع، أيضا النقطة الثانية، هى التى تتعلق بمدة الخمس سنوات التى نص عليها مشروع القانون كمدة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية.


وأكد الطماوى، أنه من خلال متابعة الحزب لما دار من مناقشات تضمنت نواب ومسئولين وقانونيين وخبراء، ثبت لدينا أن النقطتين، كانتا مثارا للغضب، لذلك يرى الحزب إعادة النظر في النقطتين.

لجنة الإسكان بمجلس النواب 


وبدوره أشاد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموقف حزب الأغلبية، قائلا: حزب الأغلبية رأيه مقدر، وبالفعل المناقشات ركزت على هاتين النقطتين بمشروع قانون الإيجار القديم 

 

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