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تطوير الكيت كات ينطلق، محافظ الجيزة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يضعان اللمسات الأخيرة

لقاء محافظ الجيزة
لقاء محافظ الجيزة ورئيس التنمية الحضرية
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استقبل المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمقر الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية الهامة بالمحافظة.

الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت كات بحي إمبابة

وخلال اللقاء الذي حضره كل من هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وصندوق التنمية الحضرية، جرى استعراض ومناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت كات بحي إمبابة، والتي تعد من المناطق الحيوية التي توليها المحافظة اهتمامًا خاصًا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكانها.
 

 

الأراضي المقترحة للتطوير العمراني بمحافظة الجيزة

كما تم خلال الاجتماع عرض الأراضي المقترحة للتطوير العمراني بمحافظة الجيزة كمرحلة ثانية للمشروع القومي الطموح لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.
 

من جانبه، أعرب محافظ الجيزة عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه صندوق التنمية الحضرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى جودة الحياة في مختلف المحافظات المصرية، وأكد على الأهمية القصوى للشراكة الاستراتيجية مع الصندوق في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية التي تخدم احتياجات المواطنين بشكل مباشر وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
 

بدوره، أكد المهندس خالد صديق على حرص صندوق التنمية الحضرية على توطيد أواصر التعاون مع محافظة الجيزة، مبديًا استعداد الصندوق الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة بالمحافظة. وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، بما ينعكس إيجابًا على حياة سكان المحافظة.
 

وفي ختام اللقاء المثمر، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لمناقشة مستجدات المشروعات المشتركة ومتابعة مراحل تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إطار زمني محدد.

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