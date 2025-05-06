محلية دشنا تتابع إنشاء مجزر آلي بأبو مناع وتوسعة مزلقان فاو بحري في قنا

تابع خالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا،شمال محافظة قنا، الاعمال الجاري تنفيذها بمشروع انشاء المجزر الآلي بقرية ابو مناع وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا المجازر ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة.

إنشاء المجزر الآلي للماشية بقنا

بدأ "بهيج" جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي للماشية بأبو مناع التابعة لمركز دشنا واستمع إلى شرح لمراحل العمل التي يجري تنفيذها بالمجزر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة لأحدث الأنظمة التكنولوجية للمجازر كما تفقد أعمال توصيل مرفق الصرف الصحي للمجزر.

وأكد على متابعته المستمرة خلال الجولات الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بالإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم المجزر ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.

وفى سياق أخر تفقد الأعمال الجارية لتوسعة مزلقان سكة حديد فاو بحرى ووجه خلال الجولة بإزالة أي معوقات متعارضة مع أعمال التوسعة.



وأشار إلى أن أعمال التوسعة أتت بعدف تيسير حركة السيارات والمواطنين في العبور عبر المزلقان بطرق أمنة.

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