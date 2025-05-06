الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو
ads

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مرزازاده برويز، سفير جمهورية طاجيكستان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وزير الطيران يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان،، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون في قطاع النقل الجوي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين. 

وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني حريصة على مد جسور التواصل مع الدول الصديقة، وفتح قنوات تعاون جديدة تسهم في تعزيز حركة السفر وتيسير الربط الجوي الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب السفير مرزازاده عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة،  حيث تُعد البوابة الأولى إلى القارة الأفريقية، ومركزًا إقليميًا للنقل الجوي والتواصل الحضاري والثقافي، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري خلال الفتره الاخيرة.

كما رحّب السفير  ببدء تشغيل الرحلات الجوية بين طاجيكستان ومدينة شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيًا خلال الموسم الصيفى الحالى  مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة توقيع اتفاقيه ثنائية للنقل الجوى بين الجانبين  معربًا عن أمله في أن يشمل التعاون المستقبلي تشغيل خط طيران منتظم بين العاصمة دوشانبي والقاهرة، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة والسفر  وتعزيز أواصر التقارب بين الشعبين الصديقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني الدكتور سامح الحفني الطيران المدني المصري سامح الحفني وزير الطيران قطاع الطيران المدني قطاع الطيران قطاع النقل الجوي مجال الطيران المدني وزير الطيران المدني

مواد متعلقة

"العلم للجميع"، مبادرة من معهد تيودور بلهارس لتبسيط الأبحاث العلمية للجمهور

طالب بحقوق عين شمس يحصد المركز الأول أفريقيا في بطولة الووشو كونغ فو

أكاديمية البحث العلمي تطلق المركز الوطني للتسويق التكنولوجي

الاتحاد الرياضي للجامعات يستقبل وفدًا من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين

بالأسماء، قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد في 3 جامعات

ممدوح الدماطي مشرفا على متحف قصر الزعفران

عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية

مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

إضافة سنة تدريبية، صحة النواب توافق على تعديل قانون الصيدلة

في المنطقة العربية، كولر يتلقى أول عرض بعد رحيله عن الأهلي

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

إحصائيات هامة عن أعداد وحدات الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التطور المعرفي في مجال العلوم النفسية يدفعنا لإعادة النظر في الأحكام الفقهية

المجددون.. عباس محمود العقاد، صاحب "العبقريات" ورائد السير الذاتية الإسلامية

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

المزيد
الجريدة الرسمية