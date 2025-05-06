استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مرزازاده برويز، سفير جمهورية طاجيكستان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وزير الطيران يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان،، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون في قطاع النقل الجوي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني حريصة على مد جسور التواصل مع الدول الصديقة، وفتح قنوات تعاون جديدة تسهم في تعزيز حركة السفر وتيسير الربط الجوي الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب السفير مرزازاده عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة، حيث تُعد البوابة الأولى إلى القارة الأفريقية، ومركزًا إقليميًا للنقل الجوي والتواصل الحضاري والثقافي، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري خلال الفتره الاخيرة.

كما رحّب السفير ببدء تشغيل الرحلات الجوية بين طاجيكستان ومدينة شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيًا خلال الموسم الصيفى الحالى مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة توقيع اتفاقيه ثنائية للنقل الجوى بين الجانبين معربًا عن أمله في أن يشمل التعاون المستقبلي تشغيل خط طيران منتظم بين العاصمة دوشانبي والقاهرة، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة والسفر وتعزيز أواصر التقارب بين الشعبين الصديقين.

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