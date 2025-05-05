استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، مباي محمد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر المتحدة، والوفد المرافق له.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطيران المدني.

الحفني: نقل الخبرات المصرية إلى جزر القمر يعكس عمق العلاقات ويعزز التعاون الإفريقي في الطيران

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بوزير الخارجية والتعاون الدولى بجزر القمر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين، ومؤكدًا على أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائى بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأعرب وزير الطيران المدني عن استعداد قطاع الطيران المدنى المصرى لنقل خبراته المتنوعة في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي إلى الأشقاء في جزر القمر، بما يشمل خدمات الملاحة الجوية، وصيانة الطائرات، وأمن وسلامة الطيران، والأرصاد الجوية وتطوير المطارات الى جانب تعاون سلطة الطيران المدنى المصرى.

بالإضافة إلى إمكانية تأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديميات التابعة للوزارة، موضحا أن وزارة الطيران المدنى تضع على رأس أولوياتها دعم الأشقاء في الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع دول القارة، وتحقيق التكامل في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل الجوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب مباي محمد عن تقدير بلاده للدور المصرى المحورى فى دعم قضايا القارة، مشيدًا بما تمتلكه مصر من قدرات وخبرات واسعة في مجال الطيران المدني، مؤكدا حرص الجانب القمرى على الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة الطيران، وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل القريب، وبحث إمكانية تشغيل خط جوى مباشر يربط بين البلدين الشقيقين.

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