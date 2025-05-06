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بهدف الانفتاح على العالم، أئمة الأوقاف في زيارة لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية

زيارة أئمة الأوقاف
زيارة أئمة الأوقاف لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية
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نظّمت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء ٦ من مايو ٢٠٢٥م، زيارة لعدد من أئمة مديرية أوقاف الجيزة إلى فرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، للاطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تخدم الثقافة وتنمِّي الحضارة، وذلك بهدف الانفتاح على العالم، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه، فضلًا عن التعرف على الكنوز الثقافية والحضارية المتنوعة. 
 

أئمة الأوقاف في زيارة لفرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية

وكان في استقبالهم المسئولون عن فرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية، وعلى رأسهم الدكتورة شيماء الدمرداش مدير مشروع إحياء التراث، والمسئولة عن برنامج زيارات الأئمة والواعظات بالفرع.
 

وقد ألقى الدكتور أيمن سليمان مدير مركز توثيق التراث، محاضرة بعنوان: "توثيق ونشر التراث المصري"، تناول فيها أهمية التراث المصري عبر العصور المختلفة من خلال التوثيق والنشر، وقد أثرى السادة الأئمة المحاضرة بالتفاعل المثمر والنقاش البنَّاء.
 

دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير

تأتي هذه الزيارة في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحرصها على تعزيز الجوانب التثقيفية والعلمية والفكرية والمعرفية للأئمة.
 

من جانبهم، أعرب  الأئمة عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، واعتزازهم بما تبذله الوزارة من جهود لتطوير الجانب التثقيفي والعلمي والفكري والمعرفي لهم، مقدمين أسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على اهتمامه البالغ بهذا الجانب، ودعمه الدائم لصقل مواهب السادة الأئمة وتنمية خبراتهم.
 

كما قدّم  الأئمة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل في فرع مكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية، على حسن الاستقبال، وحفاوة الترحيب، وتقديم المعلومات القيّمة التي أَثْرَتْ الزيارة، وأسهمت في توسيع آفاق المعرفة لديهم.

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