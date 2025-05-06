رغم أنباء رحيله، بيسيرو يقود تدريبات الزمالك ويتابع تفاصيل المران بنفسه

في مفاجأة جديدة، قاد البرتغالي بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، مران الفريق اليوم بشكل طبيعي، رغم الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية عن قرب رحيله عن القلعة البيضاء.

وظهر بيسيرو على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، متفاعلًا مع اللاعبين، وحرص على متابعة كافة تفاصيل المران بنفسه، وسط أجواء من التركيز والاستعداد القوي لمباراة الفريق المقبلة في الدوري الممتاز.

وبدأ المران بجلسة قصيرة بين المدير الفني واللاعبين، شدد خلالها على أهمية التركيز وعدم الالتفات للشائعات، مؤكدًا أن “الرد الحقيقي يكون في الملعب”.

ويستعد الزمالك لمواجهة مهمة خلال الأيام المقبلة امام سيراميكا يوم الجمعة المقبلة، يسعى فيها الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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