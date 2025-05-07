حورية فرغلي: أنا لا أقارن بأحد

أكدت حورية فرغلي أن لديها أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم الإعلان عنهم في الوقت المناسب.



وقالت حورية فرغلي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إنها قدمت شخصية “سكينة في مسلسل “بنات همام" بشكل مختلف”، مضيفة: إنها لا تقارن بأحد.



وتابعت:" كل من قدم شخصية “سكينة” في أى عمل من أعمال “ريا وسكينة” كان له شكل مختلف وطريقة مختلفة عن غيره، وأنا ايضًا لى طريقتى الخاصة التي قدمت بها الشخصية".



مسلسل بنات همام

بنات همام عمل درامي مكون من 15 حلقة، يضم نخبة من نجوم الشاشة، على رأسهم: وفاء عامر، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، إلى جانب كونه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي، كما يشارك في البطولة أحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت، الذي بدأ تصويره العام الماضي.

لكن المفاجأة التي تفجّرها الأحداث كانت صادمة للجميع، حيث يكشف المسلسل عن براءة "ريا وسكينة"، ليغيّر المفهوم الراسخ عنهما عبر التاريخ، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي، ما يضع المشاهد أمام تساؤلات غير مسبوقة حول الحقيقة الخفية وراء تلك القضية الشهيرة.

وفي خطوة لافتة، قرر المنتج حلمي شهاب، أحد أبرز صناع الدراما في ليبيا والسعودية، التعاون مع شركة الكينج للمنتج بلال صبري، المعروف بأعماله التي تحقق التريند، لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل، ما يفتح الباب أمام مزيد من الإثارة وكشف الأسرار الغامضة.

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