الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

باريس سان جيرمان يختتم استعداداته لمواجهة أرسنال

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

اختتم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تدريباته استعدادًا لمواجهة أرسنال االإنجليزي، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

ويحتضن ملعب «الأمراء» مواجهة قوية وحاسمة تجمع عملاق فرنسا باريس سان جيرمان، وضيفه أرسنال الإنجليزي.


وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوز صعب بهدف نظيف على ملعب الإمارات في موقعة الذهاب، ويحتاج إلى عدم الخسارة أمام جماهيره، من أجل بلوغ النهائي، ومواجهة الفائز من برشلونة وإنتر.


وتأهل أرسنال إلى نصف النهائي الأول له منذ 2009 بعد إقصاء ريال مدريد بنتيجة 5-1 مجموع المباراتين، بينما وصل باريس سان جيرمان لهذا الدور عقب التغلب على أستون فيلا 5-4 في المواجهتين، علمًا بأنه لم يسبق أن حصل أرسنال أو باريس على لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وارسنال 


وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في العاشرة بتوقيت القاهرة حيث يطمح ارسنال لتحقيق الفوز بفارق هدفين، لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يأمل باريس سان جيرمان في الاستفادة من الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، لتأكيد عبوره للمباراة النهائية.

 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأرسنال


تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال عبر قناة beIN Sports 1.


حكام مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال


أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة تحكيم اللقاء الحساس إلى طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم فيليكس تسفاير، ويعاونه روبرت كيمبتير وكريستيان ديتز كحكمين مساعدين، بالإضافة إلى هارم أوسمرز كحكم رابع. كما ستشهد المباراة دورًا فعالًا لتقنية الفيديو لضمان اتخاذ قرارات دقيقة، حيث يتولى كل من باستيان دانكيرت وبنيامين براند مسؤولية غرفة الفيديو (VAR)، هذه التقنية تعزز الشفافية في قرارات التحكيم وتساعد على تجنب أي أخطاء مؤثرة.

 

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الإمارات بلندن انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ما يمنحه ميزة نسبية في لقاء الإياب.

 

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