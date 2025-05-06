الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رقم غير متوقع لـ"الصفا الثانوية بنات" في إيرادات ليلة أمس

الصفا الثانوية بنات
الصفا الثانوية بنات

يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي، ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.


 

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات 

 حقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات 85,066 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأثنين، واحتل المركز الثالث بعد فيلمي“سيكو سيكو ونجوم الساحل”.

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة علي ربيع، وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”.

 

 

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميدي ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

وقال مخرج الفيلم: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدي على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.


 

 

 

 

 

 

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