محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لإزالة وتنفيذ القرارات الصادرة لازاله العقارات الآيلة للسقوط.

يأتى ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط، ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

قامت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ٢ عقار حيث تم إزالة العقار الكائن بشارع ١٦ الإصلاح منطقة الفلكي والمكون من أرضي وأربعة أدوار علوية والعقار الكائن ٢٠ شارع وديع باشور منطقة السيوف والمكون من أرضي وأربعة أدوار وجزء بالدور الخامس وتم إزالتها حتي سطح الأرض لما تمثل من خطورة داهمة تهدد أرواح وحياة المواطنين.

وتواصل محافظة الإسكندرية مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا علي سلامة المارة وعلي السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

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