الهلال السعودي يعثر على شبيه فان دايك في الدوري البرتغالي

يخطط نادي الهلال السعودي لصفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة القادمة، بضم المدافع البرتغالي الشاب جونزالو إيناسيو، لاعب سبورتنج لشبونة.

جونزالو إيناسيو يشبه فان دايك

وفي الوقت الذي يتطلع فيه الهلال السعودي لتدعيم صفوفه بأسماء قادرة على إحداث الفارق لسنوات قادمة، يبرز اسم إيناسيو كخيار استراتيجي، قد يمثل حلًا دفاعيا بمواصفات عالمية، ويذهب البعض لتشبيه دوره المحتمل بتأثير لاعبين كبار في خط الدفاع، مثل النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، في حال تأقلمه ووصوله لأعلى مستوياته.

من هو جونزالو إيناسيو صفقة الهلال السعودي المنتظرة؟

يبلغ جونزالو إيناسيو من العمر 23 عامًا فقط، لكنه نجح خلال الموسمين الأخيرين في فرض نفسه كأحد أبرز المدافعين الشباب في أوروبا.

ولم يأتِ اهتمام الهلال باللاعب من فراغ، إذ ترتفع قيمته السوقية باستمرار، ويحظى بمتابعة واهتمام من أندية أوروبية كبرى، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما يؤكد جودته والموهبة الكبيرة التي يمتلكها.

ويمتد عقده مع سبورتنج لشبونة حتى صيف 2027، ما يعني أن التعاقد معه سيتطلب تفعيلا للشرط الجزائي أو التوصل لاتفاق مالي كبير.

يمتاز إيناسيو بعدة خصائص تجعله هدفًا مرغوبًا لأكبر الأندية. فهو يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية تؤهله للعب في أكثر من مركز بخط الدفاع والوسط المدافع.

يمكنه اللعب كقلب دفاع أيمن أو أيسر في منظومات لعب مختلفة، كما يجيد أداء دور الظهير الأيسر، ويمتلك المرونة التكتيكية التي تمكنه من اللعب كلاعب وسط مدافع عند الحاجة.

هذه المرونة تمنح أي مدرب خيارات متعددة وتنوعًا تكتيكيًا كبيرًا يصعب إيجاده في معظم المدافعين التقليديين.

لا تتوقف مزايا إيناسيو عند الجانب الدفاعي ومركزيته المتعددة، بل يمتلك اللاعب البرتغالي حسًا تهديفيًا مميزًا بالنسبة لمدافع.

فخلال الموسم الجاري في الدوري البرتغالي، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 أخرى، وهي أرقام لافتة لمدافع في سنه ومركزه.

كما سبق له تسجيل أهداف هامة في المسابقات الأوروبية، مثل هدفه في شباك آرسنال في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ما يدل على قدرته على المساهمة هجوميًا واستغلال الكرات الثابتة بفعالية والتواجد في المواقف الحاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.