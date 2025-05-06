الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يفاجئ الجمهور بتحقيق هذا الرقم بإيرادات أمس

سيكو سيكو
سيكو سيكو

 يواصل فيلم سيكو سيكو والذي يقوم ببطولته عصام عمر وطه دسوقي، تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم سيكو سيكو إيرادات بلغت 1,052,374 جنيها بشباك التذاكر بدور العرض السينمائي أمس الإثنين.

قصة فيلم سيكو سيكو

 وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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سيكو سيكو عصام عمر طه الدسوقي اخبار الفن

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