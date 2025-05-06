الثلاثاء 06 مايو 2025
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أكاديمية البحث العلمي تطلق المركز الوطني للتسويق التكنولوجي

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو
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 وقعت الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عقد تعاون مشترك مع شركة بروجرسيو للتطوير التكنولوجي لإنشاء "المركز الوطني للتسويق التكنولوجي"، وذلك بمقر الأكاديمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

 

أكاديمية البحث العلمي تطلق المركز الوطني للتسويق التكنولوجي

 ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الأكاديمية المستمرة لربط البحث العلمي باحتياجات السوق والصناعة، وتسويق مخرجاته محليًا ودوليًا، من خلال توفير بيئة متكاملة لدعم نقل التكنولوجيا وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

 

يهدف "المركز الوطني للتسويق التكنولوجي" إلى:

تأسيس مقر متكامل داخل الأكاديمية كمركز وطني متخصص في تسويق التكنولوجيا.


دعم الباحثين ورواد الأعمال في تحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق التجاري.


بناء شبكة وطنية وإقليمية تضم شركاء من القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون في مجال الابتكار.


تطوير أدوات وآليات فعّالة لتسويق التكنولوجيا محليًا وعالميًا.


تنظيم فعاليات دورية لتشبيك المبتكرين بالصناعة والمستثمرين. 


تقديم خدمات تسويقية متخصصة تشمل دراسات الجدوى والتسويق

 ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تسريع وتيرة إنشاء المركز وتفعيل دوره كمحرك رئيسي لتعزيز تنافسية التكنولوجيا والابتكار المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

شهد توقيع العقد حضور كل من الدكتور تامر حمودة، المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق، ورنا عطية، القائم بأعمال مدير عام المتابعة الفنية للمشروعات البحثية والدكتورة ياسمين عبد المنعم، المدير التنفيذي لمركز دعم التكنولوجيا والدكتورة شموس محمد توفيق، مدرس مساعد بكلية فنون تطبيقية، إلى جانب ممثلي شركة بروجرسيو: المهندس يُويل أشرف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، المهندس وسيم غالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات، المهندس جورج جبره، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، والمهندس شادي عاطف، مطور أعمال دولي.

ومن جانبه أكد دكتور تامر حمودة، المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق أن المركز الوطني لتسويق التكنولوجيا‏ سيلعب دورا محوريا في إدارة منظومة مكاتب التسويق بالجامعات والمراكز البحثية حيث سيوفر المركز التدريب اللازم للمكاتب لإعداد كوادر قادرة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بتسويق التكنولوجيات المتاحة بالاضافة الى اعداد دراسات الجدوى والدراسات التسويقية اللازمة وإيجاد فرص تسويقية وشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين كما يهدف المركز الى دعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال توفير خدمات صياغة براءات الاختراع ونماذج المنفعة وغيرها.

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