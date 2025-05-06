حكيمي: الخبرة طورتني كثيرا ونستحق الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أكد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، أن فريقه يستحق الفوز على آرسنال الإنجليزي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

وقال حكيمي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لدينا طموح كبير أن نصل إلى النهائي فهذه واحدة من أكثر المباريات إثارة بسبب قوة المنافس الفردية والجماعية، ولدينا رغبة في التتويج باللقب، غدًا ليلة خاصة جدًا لكل مشجعي باريس سان جيرمان داخل الملعب وخارجه".

😀 Achraf, encantado con la presencia de Dembélé en la vuelta ante el Arsenal #ChampionsLeague pic.twitter.com/lMcDGzYZzx — MARCA (@marca) May 6, 2025

وأضاف حكيمي: "نطالب الجمهور بدعمنا من أول دقيقة وحتى النهاية ونحن نستحق الوصول إلى النهائي بعد كل الجهد المبذول خلال هذا الموسم، ونأمل تقديم السعادة والفرحة في النهاية".

وتابع حكيمي: أنا محظوظ أني تعاملت مع مدربين ممتازين طوال مسيرتي، وأنا ممتن جدا لكل منهم، ولقد تعلمت في كل مرحلة، وحاليا لويس إنريكي المدير الفني للفريق، جعلني أصل إلى مستوى لم أتخيله قط، وبفضله أصبحت أكثر اكتمالًا".

وواصل حكيمي: "في الواقع أنا سعيد جدًا بمستوانا الحالي وهذا من بين أفضل مواسمي وتطورت كثيرًا على الصعيد الكروي والشخصي وأشعر بذلك وربما هذا بفضل الخبرة في خوض العديد من المباريات وأشعر أني أفضل اليوم ويمكن التحسن والظهور بشكل أفضل وهذا هو هدفي بالفعل".

وكال حكيمي المديح لزميله الحارس جيانلويجي دوناروما بعدما تألق في أكثر من مباراة وساهم بشكل مؤثر في الوصول إلى نصف النهائي، وكان وراء الخروج بشباك نظيفة ذهابًا في لندن ضد آرسنال.

وقال لاعب باريس سان جيرمان: “دوناروما من أفضل حراس العالم والبعض شكك فيه لكن نحن لدينا ثقة كبيرة جدًا فيه ويسعدنا وجود حارس بمثل هذا المستوى، وهو قريب من كل اللاعبين ويرتبط بعلاقة قوية بكل الزملاء”.

ويحتضن ملعب «الأمراء» مواجهة قوية وحاسمة تجمع عملاق فرنسا باريس سان جيرمان، وضيفه آرسنال الإنجليزي.



وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوز صعب بهدف نظيف على ملعب الإمارات في موقعة الذهاب، ويحتاج إلى عدم الخسارة أمام جماهيره، من أجل بلوغ النهائي، ومواجهة الفائز من برشلونة وإنتر ميلان.



وتأهل آرسنال إلى نصف النهائي الأول له منذ 2009 بعد إقصاء ريال مدريد بنتيجة 5-1 مجموع المباراتين، بينما وصل باريس سان جيرمان لهذا الدور عقب التغلب على أستون فيلا 5-4 في المواجهتين، علمًا بأنه لم يسبق أن حصل أرسنال أو باريس على لقب دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال



وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في العاشرة بتوقيت القاهرة حيث يطمح أرسنال لتحقيق الفوز بفارق هدفين، لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يأمل باريس سان جيرمان في الاستفادة من الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب، لتأكيد عبوره للمباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأرسنال



تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال عبر قناة beIN Sports 1.



حكام مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال



أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة تحكيم اللقاء الحساس إلى طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم فيليكس تسفاير، ويعاونه روبرت كيمبتير وكريستيان ديتز كحكمين مساعدين، بالإضافة إلى هارم أوسمرز كحكم رابع. كما ستشهد المباراة دورًا فعالًا لتقنية الفيديو لضمان اتخاذ قرارات دقيقة، حيث يتولى كل من باستيان دانكيرت وبنيامين براند مسؤولية غرفة الفيديو (VAR)، هذه التقنية تعزز الشفافية في قرارات التحكيم وتساعد على تجنب أي أخطاء مؤثرة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الإمارات بلندن انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد، ما يمنحه ميزة نسبية في لقاء الإياب.

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