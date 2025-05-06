الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

له الحق في دخول الحمام متى طلب، نص التقرير الطبي لطفل تعرض للضرب على يد معلمة بحدائق القبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشف التقرير الطبي لطفل تعرض للضرب على يد معلمة بإحدى المدارس في  منطقة حدائق القبة، خلال ذهابه إلى دورة المياه أنه يعاني من مرض السكر وله الحق في دخول الحمام متى طلب ذلك. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من عامل، يتهم فيه معلمة بإحدى المدارس في المنطقة، والتي يدرس فيها ابنه، بالتعدي على نجله بالضرب حال طلبه دخول دورة المياه.

وكشف المبلغ أن ابنه طلب من المعلمة دخول دورة المياه كونه يعاني من مرض السكري، فقامت بالتعدي عليه، وعند محاولة أحد الإداريين التدخل ومنعها، تعدت عليه بالسب والقذف.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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منطقة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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