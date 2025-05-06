الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرية التموين بالقليوبية: سحب عينات عشوائية من محطات الوقود للتأكد من جودتها

حملات لمتابعة شكاوى
حملات لمتابعة شكاوى غش البنزين بالقليوبية، فيتو

 بعد شكاوى غش البنزين، استجابت مديرية التموين بالقليوبية، وشنت حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتم سحب عينات عشوائية لضمان الجودة ومطابقة المواصفات وضبط المتلاعبين.

بعد أزمة البنزين المغشوش، "التموين" تشن حملة رقابية مفاجئة على محطات الوقود بالقاهرة

تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش


سحب عينات عشوائية من محطات الوقود بالقليوبية للتأكد من جودتها 

 شنت المديرية حملاتها التموينية برئاسة إدارة الرقابة التجارية بالمديرية وبالاشتراك مع مديري الإدارات الخارجية اليوم على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، كما تم سحب عينات من المواد البترولية "سولار وبـنزين"، وجارى إرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجاري اتخاذ اللازم حال ورود العينات. 


وأسفر المرور على مستودعات البوتاجاز وجود 6 محاضر جنح، وذلك: لبيع أسطوانة بوتاجاز أزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار وغلق المستودع أثناء مواعيد العمل. 
وتم سحب 10 عينات من المواد البترولية من محطات الوقود على مستوى المحافظة.
وجار المتابعة والتفتيش على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والمتابعة الدورية عليها والإفادة بما يتم يوميا.

 

تأتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس حلمي الزهري وكيل الوزارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة.

حملات لمتابعة شكاوي غش البنزين بالقليوبية، فيتو 
حملات لمتابعة شكاوى غش البنزين بالقليوبية، فيتو 
حملات لمتابعة شكاوي غش البنزين بالقليوبية، فيتو 
حملات لمتابعة شكاوى غش البنزين بالقليوبية، فيتو 
حملات لمتابعة شكاوي غش البنزين بالقليوبية، فيتو 
حملات لمتابعة شكاوى غش البنزين بالقليوبية، فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس ايمن عطية مديرية التموين بالقليوبية القليوبية غش البنزين البنزين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية

بتخفيضات 20٪، محافظ القليوبية يفتتح منافذ بيع جهاز مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية

سقوط لصوص الهواتف بأسلوب الخطف فى القليوبية

تكريم رئاسي لعامل محارة من القليوبية، «سيد عفيفي» رحلة شقاء تنتهي بلقاء الرئيس

ads

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

بعد قليل، مجلس الزمالك يجتمع لحسم مصير بيسيرو وعبد الواحد السيد

التعبئة والإحصاء: 6 ملايين مواطن يستفيدون من نظام الإيجار القديم

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يفاضل بين "الشريفين" لتدعيم الهجوم

تشييع جثمان الفنان الراحل نعيم عيسى بالإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أجراها القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2019.. دراسة عن الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية

المزيد
الجريدة الرسمية