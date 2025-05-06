مديرية التموين بالقليوبية: سحب عينات عشوائية من محطات الوقود للتأكد من جودتها

بعد شكاوى غش البنزين، استجابت مديرية التموين بالقليوبية، وشنت حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتم سحب عينات عشوائية لضمان الجودة ومطابقة المواصفات وضبط المتلاعبين.



سحب عينات عشوائية من محطات الوقود بالقليوبية للتأكد من جودتها

شنت المديرية حملاتها التموينية برئاسة إدارة الرقابة التجارية بالمديرية وبالاشتراك مع مديري الإدارات الخارجية اليوم على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، كما تم سحب عينات من المواد البترولية "سولار وبـنزين"، وجارى إرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجاري اتخاذ اللازم حال ورود العينات.



وأسفر المرور على مستودعات البوتاجاز وجود 6 محاضر جنح، وذلك: لبيع أسطوانة بوتاجاز أزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان عن الأسعار وغلق المستودع أثناء مواعيد العمل.

وتم سحب 10 عينات من المواد البترولية من محطات الوقود على مستوى المحافظة.

وجار المتابعة والتفتيش على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والمتابعة الدورية عليها والإفادة بما يتم يوميا.

تأتي الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس حلمي الزهري وكيل الوزارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة.

حملات لمتابعة شكاوى غش البنزين بالقليوبية، فيتو

حملات لمتابعة شكاوى غش البنزين بالقليوبية، فيتو

حملات لمتابعة شكاوى غش البنزين بالقليوبية، فيتو

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