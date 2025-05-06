بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنصورة

أصيب أربعة اشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

إصابة 4 أشخاص في تصادم بالمنصورة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بشارع الجيش وأمام مجمع المحاكم وإصابة أربعة أشخاص.

أسماء المصابين في حادث التصادم

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: أيمن حمدي عبد الرازق سيد، 21 عاما، مقيم بميت عزون، وبه كدمات بالظهر والساقين، ومحمود راشد عبد الرازق محمد، 21 عاما، مقيم بميت علي، ومصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومريم محمد الشحات 19 عاما مقيمة بدمياط، ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، وحسين السيد عبد الله الششتتاوي، 32 عاما، مقيم بميت عزون، ومصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.