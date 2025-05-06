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حوادث

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنصورة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب أربعة اشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

إصابة 4 أشخاص في تصادم بالمنصورة 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بشارع الجيش وأمام مجمع المحاكم وإصابة أربعة أشخاص.

أسماء المصابين في حادث التصادم 

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: أيمن حمدي عبد الرازق سيد، 21 عاما، مقيم بميت عزون، وبه كدمات بالظهر والساقين، ومحمود راشد عبد الرازق محمد، 21 عاما، مقيم بميت علي، ومصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومريم محمد الشحات 19 عاما مقيمة بدمياط، ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، وحسين السيد عبد الله الششتتاوي، 32 عاما، مقيم بميت عزون، ومصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالجسم.


تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام الجديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة. 

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