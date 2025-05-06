إجراء عاجل من النيابة بشأن مشاجرة السيدة زينب

استعلمت نيابة السيدة زينب الجزئية عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهم بمنطقة السيدة زينب، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة تقرير واف بشأن الإصابات التي لحقت بهم.

مشاجرة بالسيدة زينب وتضبط طرفي الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة مشاجرة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أسفرت عن وقوع عدد من المصابين، حيث تم السيطرة على الموقف وضبط أطراف الواقعة في حينه.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول مكون من شخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة، والطرف الثاني يضم 3 أشخاص مصابين بإصابات مشابهة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على البيع والشراء داخل سوبر ماركت يعمل به أحد أفراد الطرف الأول، وتطورت إلى تشابك بالأيدي والضرب، حيث استخدم أحدهم عصا "شومة" كانت بحوزته، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة كما وردت في التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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