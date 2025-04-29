السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار في المرج

واعترف المتهمان أنهم جلبوا من أجل التنقيب عن الآثار أدوات تمكنهم من الحفر، وأكدوا انهم أحضروا أحبال وكشافات إضاءة ومعدات حفر و قاموا بعمل حفرة عميقة أسفل العقار اعتقادا منهما أن المقبرة الأثرية توجد في هذا المكان.

تلقي قسم شرطة المرج معلومات سرية تفيد بقيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم

و بالفحص وعمل التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وتم التوصل إلى المتهمين وهم عاطلين لهما معلومات جنائية.

و بإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهمين وعثر بحوزتهما على أدوات حفر وأحبال وتبين انهما حفرا حفرة عميقة داخل العقار بعمق 4 أمتار وبعرض 4 أمتار.

و بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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