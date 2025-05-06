النيابة تباشر التحقيق مع 11 طالبة بتهمة الاعتداء بالضرب على فتاة بالشرقية

تباشر النيابة العامة بالشرقية تحقيقاتها، مع 11 فتاة (طالبات ثانوى) تم ضبطهن لقيامهن بالتعدي بالضرب المبرح وتمزيق ملابس صديقتهن بجوار أحد الأندية الشهيرة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان بسبب مشادة لفظية وقعت بينهم في شات جماعي خاص بالفتيات.

مقطع متداول يظهر تعدي 11 فتاة على صديقتهن بالشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله مجموعة من الفتيات وهن يعتدين على صديقتهن بالضرب المبرح وإسقاطها أرضا وتمزيق ملابسها بعد استدراجها بجوار ناد شهير بمدينة العاشر من رمضان وأسفر الفحص والتحري عن ضبط مرتكبي الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوهن.

مقطع متداول يظهر تعدي 11 فتاة على صديقتهن بالشرقية، فيتو

وكانت الواقعة تسببت في حالة من الغضب الشديد بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة القبض على مرتكبي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن.

عقوبة المتهمات بضرب وسحل صديقتهن بالعاشر من رمضان

يقول خبير قانونى: إن عقوبة الضرب تختلف طبقا لما كشفه التقرير الطبي للإصابة، فإذا تسببت الإصابة في علاج استغرق أكثر من ٢١ يوما، ينظر القانون للجريمة على أنها جناية، وقد تصل العقوبة فيها للسجن أكثر من ٣ أعوام.

وأضاف الخبير القانوني: أما في حالة عدم وجود إصابة في التعدي بالضرب، وهو الأقرب لحالة الفتيات، فيتم الادعاء المدني، وتتماثل العقوبة هنا بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.

مقطع متداول يظهر تعدي 11 فتاة على صديقتهن بالشرقية، فيتو

وأوضح مرزوق أن المادة 242 من قانون العقوبات هي المنظمة لتلك الجريمة، والتي نصت على أنه إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

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