في محاولة لإنقاذ الموسم المقبل، تغيير الجهاز الفني للزمالك وعبدالواحد السيد مرشح للرحيل

علمت “فيتو” من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل مجلس إدارة النادي لتغيير الجهاز الفني بالكامل بقيادة البرتغالي بيسيرو، وذلك في ظل تراجع النتائج وغضب الجماهير من الأداء غير المُرضي للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المصدر، فإن المجلس يرى أن التغيير يجب أن يكون شاملًا ولا يقتصر فقط على المدير الفني، بل يمتد ليشمل باقي أفراد الجهاز الفني والإداري، في محاولة لإعادة الانضباط وترتيب الأوضاع داخل غرفة الملابس.

عبدالواحد السيد مرشح للرحيل

وأشار المصدر إلى أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة الحالي، قد يكون ضمن الأسماء المرشحة للرحيل ضمن التعديلات المنتظرة، خاصة بعد بعض الملاحظات داخل المجلس حول أداء الجهاز الإداري ودوره في المرحلة الماضية.

ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة لإنقاذ الموسم المقبل، حيث يخطط مجلس الإدارة لتعيين جهاز فني جديد يمتلك رؤية فنية وانضباطية قادرة على إعادة الفريق للمسار الصحيح.

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مشاورات مكثفة بين أعضاء المجلس، على أن يتم الإعلان رسميًا فور التوصل لصيغة نهائية بشأن التغييرات داخل الفريق الأول لكرة القدم

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