الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: مستمرون بالعمل مع أمريكا كوسيط لإنهاء الصراع الأوكراني

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الأوكرانية كييف تواصل محاولاتها ضرب منشآت البنية التحتية المدنية في روسيا.

وبحسب تقارير إخبارية أوضح الكرملين أنهم مستمرون بالعمل مع الولايات المتحدة ولا حديث عن تغيير الوسيط في تسوية الصراع الأوكراني.

وأشار إلى أنه إذا استمرت كييف بتوجيه ضربات ضد روسيا خلال هدنة عيد النصر فسنرد بالشكل المناسب.


تسوية الصراع في أوكرانيا

ورحب الكرملين بجهود جميع الدول بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقبل وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي،  تناولا خلاله التشديد على ضرورة مكافحة الإرهاب في جميع مظاهره بلا هوادة.

وأعلن الكرملين أن بوتين ومودي أكدا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الهندية باعتبارها شراكة مميزة.

 كما أعلن الكرملين أن بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو الجاري، تعليقا على الأنباء المتداولة عن عن قمة محتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقال الكرملين: إن لقاء ترامب وبوتين ضروري لكن لا تفاصيل حتى الآن، وأن روسيا تشعر بالقلق إزاء التوترات بين الهند وباكستان.

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