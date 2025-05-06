السياحة تطلق حملة موسعة للتوعية بالابتعاد عن الطرق غير الرسمية للحج

أطلقت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حملة جديدة موسعة لتوعية المواطنين للبعد عن الطرق غير الرسمية للسفر إلى الحج، ومخاطر الحج غير الرسمي، وذلك استمرارًا لدورها التوعوي ومسؤوليتها المجتمعية تجاه جميع الحجاج المصريين.

الحملات الترويجية للتوعية بمناسك الحج السياحي

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة السابقة التي نفذتها الغرفة بتوسع مطلع العام الحالي لتوعية المواطنين بضرورة التقدم للحج النظامي من خلال الجهات الرسمية الثلاث المنظمة للحج السياحي والداخلية والتضامن والبعد عن الوسطاء والسماسرة.

تركّز الحملة الجديدة على التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتناول رسائل دينية وصحية ومجتمعية تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر الحج غير الرسمي، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية ومخاطر قانونية.

الالتزام بالطرق الشرعية والرسمية لأداء الحج

ويشارك في الحملة نخبة من الشخصيات العامة والدعاة والإعلاميين والمؤثرين، من بينهم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، والشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة، والشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، والشيخ هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والإعلامية لمياء عبد الحميد، والبلوجر بسنت نور الدين، حيث يوجهون رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية والرسمية لأداء الحج، كما يشرحون مخاطر وسلبيات الحج غير الرسمي والموقف الشرعي منه.

وتؤكد الغرفة أن حملاتها ستستمر خلال الفترة المقبلة ضمن خطة متكاملة لحماية المواطنين وتقديم الإرشاد اللازم للراغبين في أداء الفريضة وفق الضوابط الرسمية المعتمدة.

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