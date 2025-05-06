حبس عصابة سرقة مولدات أبراج الاتصالات في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بالتجمع

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بدائرة القسم.

وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش وطلقتين.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المولد المُسروق لدى أحد عملائهم "سيئ النية"، يعمل مقاولًا ومقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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