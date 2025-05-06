حمدي رزق يكشف رد علي جمعة بشأن رفض الأزهر لقانون تنظيم الفتوى

كشف حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام، عن أنه تحدث مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

وأكد "رزق" أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: "المجلس سيد قراره".

مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى

جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

حيث طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى.

جاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، والذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.

وقال رزق: "أرجو عدم ذكر أسماء، لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم مثل سعد الدين الهلالي أو سعاد صالح".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشيرًا إلى أن من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سوف يتعرض للعقوبة.

لجنة الشئون الدينية

وكان اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، شهد اعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.

الأزهر يرفض طلب الأوقاف بحقهم في إصدار الفتوى الشرعية

وأشار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إلى أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

وزير الأوقاف يؤكد أن العاملين خريجي الأزهر

توضيح وكيل الأزهر الشريف، جاء ردا على ما ذكره الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعدما طالب ببقاء المادة، لأن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.

برامج تدريب وتأهيل لمن يقوم بإصدار الفتوى الشرعية

وقال وزير الأوقاف: لا نقول أن جميع من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.

فيما رد وكيل الأزهر الشريف، قائلا: أنا مسئول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.

الأزهر الشريف يرفض قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وكشف وكيل الأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

تساؤل عن الموقف من مواجهة الفوضى في إصدار الفتوى الشرعية

من جانبه عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، متسائلا: هل نترك الفوضى كما هي؟.

الأزهر يتمسك بحقه في الفتوى مع دار الإفتاء المصرية

ورد الدكتور محمد الضويني، مشددا أن يبقى الوضع كما هو عليه، بأن تكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط قائلا: الأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

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