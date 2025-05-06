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رابط النماذج الاسترشادية لامتحان مادة الإحصاء باللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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 تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة الإحصاء باللغة الإنجليزية، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نموذج استرشادى لامتحان مادة الإحصاء باللغة الإنجليزية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الاطلاع على النموذج الأول لامتحان مادة الإحصاء باللغة الإنجليزية من هــــــــنـــــا.. ويمكن أيضا الاطلاع على النموذج الثاني لامتحان مادة الإحصاء باللغة الإنجليزية من هـــــــنـــــا

 امتحانات الثانوية العامة 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الماضي الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات وذلك عبر هـذا الرابـط.

 

التعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة  

 وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

 

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" الفرصة للطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدريب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث ستتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميًّا.

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