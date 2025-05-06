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السكرتير العام المساعد بسوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بالكوثر

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد بسوهاج في المركز التكنولوجي بالكوثر

 قام الدكتور محمد حلمى سكرتير عام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم، بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى الكوثر لمتابعة الإجراءات والتيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإنهاء هذا الملف، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل بمنظومة التصالح.

 وتضمنت الجولة تفقد المركز التكنولوجى بحى الكوثر إجراءات تلقي طلبات التصالح وأعمال لجان البت، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم بكيفية استكمال الملفات تيسيرا عليهم  ومتابعة موقف ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وسرعة تقديم الخدمات وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من حيث تقديم الخدمات فى مواعيدها القانونية.

 وشدد السكرتير المساعد بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وإزالة أية معوقات والعمل على سرعة إنهاء طلبات المواطنين في أقل وقت ممكن حرصًا على خدمة وراحة المواطنين.

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