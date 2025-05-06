الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عصابة "الستات الثلاثة" لسرقتهم مشغولات ذهبية من أجنبي بحلوان

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيدات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية دولارات من داخل مسكن اأنبي فى مدينة حلوان.


سرقة مشغولات ذهبية من أجنبي بحلوان

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم  شرطة حلوان يفيد بضبط ثلاث سيدات لاتهامهن بارتكاب واقعة سرقة داخل مسكن أحد الأشخاص من جنسية أجنبية.


المتهمات استخدمن أسلوب "المغافلة" للاستيلاء على مبلغ مالي كبير تضمن عملات محلية وأجنبية، إضافة إلى مشغولات ذهبية.


وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، وأرشدن عن مكان إخفاء كافة المسروقات، التي تم ضبطها بالكامل.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة مشغولات ذهبية من أجنبي بحلوان سرقة مشغولات ذهبية من أجنبي سرقة مشغولات ذهبية حلوان مدينة حلوان مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

كشفه مقطع فيديو، حبس لص سرق مبلغا ماليا من محل بالخليفة

القبض على لص سرق مبلغا ماليا من داخل محل في الخليفة بأسلوب المغافلة

الأكثر قراءة

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

أسعار الذهب تعاود الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 5417 جنيها

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية