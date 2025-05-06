سقوط عصابة "الستات الثلاثة" لسرقتهم مشغولات ذهبية من أجنبي بحلوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 سيدات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية دولارات من داخل مسكن اأنبي فى مدينة حلوان.



سرقة مشغولات ذهبية من أجنبي بحلوان

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بضبط ثلاث سيدات لاتهامهن بارتكاب واقعة سرقة داخل مسكن أحد الأشخاص من جنسية أجنبية.



المتهمات استخدمن أسلوب "المغافلة" للاستيلاء على مبلغ مالي كبير تضمن عملات محلية وأجنبية، إضافة إلى مشغولات ذهبية.



وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، وأرشدن عن مكان إخفاء كافة المسروقات، التي تم ضبطها بالكامل.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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