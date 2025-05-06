الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

5 قرارات جديدة للمجلس الأعلى للآثار

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

 وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار على عدد من القرارات الهامة أهمها: 

قرارات المجلس الأعلى للآثار 

-  السماح لزائري المتاحف من المصريين من مختلف الفئات العمرية بدخول متاحف الآثار المفتوحة للزيارة على مستوى الجمهورية، مجانًا، وذلك يوم 18 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

- الموافقة على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن عروض تقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

-  الموافقة من حيث المبدأ على زيادة قيمة المكافأة الاستثنائية التي يتم صرفها للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار عند بلوغ السن القانونية اعتبارا من العام المالي القادم،  على أن يتم إقرار الضوابط الخاصة بهذا الشأن في الاجتماع القادم  لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قبل تطبيقها.

 

- اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بشارع الحدادين بمنيا القمح بمحافظة الشرقية بسجلات قيد المنطقة الأثرية.

- اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية  بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية، وكذلك تسجيل القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر.

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مجلس ادارة المجلس الاعلي للاثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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