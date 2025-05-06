اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025 (صور)

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة-2025) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، وذلك بحضور الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية المصرية، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية والسفير الصينى بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

أساليب القتال الجوى الحديث

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على ادارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى التدريب على التزود بالوقود فى الجو.

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلًا جويًا فوق الأهرامات أبرز الدقة والكفاءة التى يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين.

خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة

يأتى تدريب (نسور الحضارة-2025) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكري، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والصينية.

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