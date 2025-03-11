ذكرى العاشر من رمضان، أحد أبطال القوات الجوية يروي تفاصيل أول طلعة له وقت العبور





اللواء طيار صلاح عارف أحد أبطال الهليكوبتر يروي لنا ذكرياته عن يوم العبور قائلا:

أول طلعة كسرت حاجز الرهبة..وكان لها أثر كبير

بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان هناك أبطال خاطروا بحياتهم من أجل استرداد الأرض، وكان هدفهم النصر أو الشهادة.

6 أكتوبر 1973 تاريخ حفر في ذاكرة الوطن بأحرف من نور وأعاد العزة والكرامة للوطن وللعرب أجمعين، وقضي علي نظريات أمن إسرائيل والقوة التي لاتقهر والتفوق الذي قادهم إلي الغطرسة وبالتالي أذاقهم مرارة الهزيمة.

تاريخ لن تنساه أجيال اشتركت في صنعه ويفخر بهم الأبناء والأحفاد، ويذكره من عاصروه ومن لم يعاصروه علي أنه التاريخ الأهم في انتصارات الوطن التي حققها علي مر العصور..



اليوم وبعد مرور 53 سنة علي هذا الانتصار العظيم والحلم الذي ظللنا نحلم به طوال 6 سنوات قاسية نحن جيل أكتوبر نفخر بأننا كنا جنودا في هذا اليوم نقاتل من أجل مصر فقد كان استرداد الأرض حلما بالنسبة لنا بدأ الاستعداد له قبل هذا التاريخ بسنوات، حيث كان التدريب قاسيا في أسراب الهليكوبتر طلعات ليلية ونهارية مكثفة والطلعات الليلية أكثر ولمسافات بعيدة وأهداف محددة منتقاة والطيران لساعات طويلة والدقة في الوصول للأهداف، وكنت مع زملاء أعزاء نتدرب بشكل روتيني دون أدني شك أن هناك لحظة سيتحول التدريب إلي طلعات عمليات حقيقية.



عبور القناة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر



في صبيحة يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 73 لم أكن أدري ان آلة الحرب ستدور، وأني ساأصبح احد تروس هذه الآلة الجبارة التي ستحول الحلم الي حقيقة وتسارع الموقف وصدرت إلينا التعليمات وتحددت الطلعات وكان شرفا لي أن أكلف بطلعة تعتبر من الطلعات الهامة في افتتاحية الحرب، وهى إبرار قوات خلف خطوط العدو لأبعد مكان يمكن أن تصل إليه الهليكوبتر بكامل تسليحها ووقودها، ولمدة طيران تتجاوز ٤ساعات متصلة، في ليل شبه مقمر، والهبوط والإقلاع في أكثر من منطقة مؤثرة علي تقدم قوات العدو..بهدف تعطيل تقدمه وتهيئة الظروف لقواتنا لإتمام العبور.

هي ساعات مرت كلحظات ولكنها حفرت في ذاكرتي آلاف المشاهد، وفخر باختياري لهذه الطلعة ولن اتطرق لتقنيه الطلعة ولا الطيران ولا مهام القوات التي تم إبرارها ويكفي أن أقول إنها أثرت تأثيرا مباشرا علي سير عمليات اليوم الأول..بقوة...



والان بعد مرور 53عاما علي حرب الكرامة والانتصار واسترداد الأرض والعرض أتقدم بأسمي التحية لأرواح الشهداء من الضباط والصف والجنود الذين قدموا أرواحهم ودمايءهم فداء للوطن ولتحريره.







كلمة توجهها لكل من شارك بالحرب!



في البداية أحب أن اتقدم بالشكر الأكبر لروح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات صاحب أخطر قرار تم اتخاذه في التاريخ الحديث بقوات مؤمنة بالله سبحانه وتعالي وبسلاح يعتبر أقل تقنية من العدو ...الأكثر تفوقا...ولكنه كان مؤمنا برجاله وبقوتهم وشجاعتهم وحبهم لهذا الوطن الذي بعشقون ترابه.



وأتقدم بالشكر والعرفان لروح قائد فذ وطيار استثنائي لم ولن يتكرر وهو الذي وثق في وفي قدرتي علي تنفيذ هذه الطلعة اللواء طيار جلال النادي



وأيضا اتقدم بالشكر والعرفان لطاقم طائرتي بالرتب في هذا الوقت النقيب ملاح حمزة عمارة والملازم طيار المرحوم أحمد الزيات الذي غادرنا من شهور بسيطة بعد رحلة عامرة بالجهد والشجاعة المتفردة والفنيين والطاقم بالكامل

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