الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ذكرى العاشر من رمضان، أحد أبطال القوات الجوية يروي تفاصيل أول طلعة له وقت العبور

احد ابطال القوات
احد ابطال القوات الجوية
ads


 

اللواء طيار صلاح عارف أحد أبطال الهليكوبتر يروي لنا ذكرياته عن يوم العبور قائلا:

 

 أول طلعة كسرت حاجز الرهبة..وكان لها أثر كبير 

 

بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان هناك أبطال خاطروا بحياتهم من أجل استرداد الأرض، وكان هدفهم النصر أو الشهادة. 

 

6 أكتوبر 1973 تاريخ حفر في ذاكرة الوطن بأحرف من نور وأعاد العزة والكرامة  للوطن وللعرب أجمعين، وقضي علي نظريات أمن إسرائيل والقوة التي لاتقهر والتفوق الذي قادهم إلي الغطرسة وبالتالي أذاقهم مرارة الهزيمة.

تاريخ لن تنساه أجيال اشتركت في صنعه ويفخر بهم الأبناء والأحفاد، ويذكره من عاصروه ومن لم يعاصروه علي أنه التاريخ الأهم في انتصارات الوطن التي حققها علي مر العصور..
 

اليوم وبعد مرور 53 سنة علي هذا الانتصار العظيم والحلم الذي ظللنا نحلم به طوال 6 سنوات قاسية نحن جيل أكتوبر نفخر بأننا كنا جنودا في هذا اليوم نقاتل من أجل مصر فقد كان استرداد الأرض حلما بالنسبة لنا   بدأ الاستعداد له قبل هذا التاريخ بسنوات، حيث كان التدريب قاسيا في أسراب الهليكوبتر طلعات ليلية ونهارية مكثفة والطلعات الليلية أكثر ولمسافات بعيدة وأهداف محددة منتقاة والطيران لساعات طويلة والدقة في الوصول للأهداف، وكنت مع زملاء أعزاء نتدرب بشكل روتيني دون أدني شك أن هناك لحظة سيتحول التدريب إلي طلعات عمليات حقيقية.
 

عبور القناة وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر


في صبيحة يوم العاشر من رمضان  السادس من أكتوبر 73 لم أكن أدري ان آلة الحرب ستدور، وأني ساأصبح احد تروس هذه الآلة  الجبارة التي ستحول الحلم الي حقيقة وتسارع الموقف وصدرت إلينا التعليمات وتحددت الطلعات وكان شرفا لي أن أكلف بطلعة تعتبر من الطلعات الهامة في افتتاحية الحرب، وهى إبرار قوات خلف خطوط العدو لأبعد مكان يمكن أن تصل إليه الهليكوبتر بكامل تسليحها ووقودها، ولمدة طيران تتجاوز ٤ساعات متصلة، في ليل شبه مقمر، والهبوط والإقلاع في أكثر من منطقة مؤثرة علي تقدم قوات العدو..بهدف تعطيل تقدمه وتهيئة الظروف لقواتنا لإتمام العبور.

 

 هي ساعات مرت كلحظات ولكنها حفرت في ذاكرتي آلاف المشاهد، وفخر باختياري لهذه الطلعة ولن اتطرق لتقنيه الطلعة ولا الطيران ولا مهام القوات التي تم إبرارها ويكفي أن أقول إنها أثرت  تأثيرا مباشرا علي سير عمليات اليوم الأول..بقوة...
 

والان بعد مرور 53عاما علي حرب الكرامة والانتصار واسترداد الأرض والعرض أتقدم بأسمي التحية لأرواح الشهداء من الضباط والصف والجنود الذين قدموا أرواحهم ودمايءهم فداء للوطن ولتحريره.


 


 كلمة توجهها لكل من شارك بالحرب! 
 

في البداية أحب أن اتقدم بالشكر الأكبر لروح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات صاحب أخطر قرار تم اتخاذه في التاريخ الحديث بقوات مؤمنة بالله سبحانه وتعالي وبسلاح يعتبر أقل تقنية من العدو  ...الأكثر تفوقا...ولكنه كان مؤمنا برجاله وبقوتهم وشجاعتهم وحبهم لهذا الوطن الذي بعشقون ترابه.
 

وأتقدم بالشكر والعرفان لروح قائد فذ وطيار استثنائي لم ولن يتكرر وهو الذي  وثق في وفي قدرتي علي تنفيذ هذه الطلعة اللواء طيار جلال النادي 
 

وأيضا اتقدم بالشكر والعرفان لطاقم طائرتي بالرتب في هذا  الوقت النقيب ملاح حمزة عمارة والملازم طيار المرحوم أحمد الزيات الذي غادرنا من شهور بسيطة بعد رحلة عامرة بالجهد والشجاعة المتفردة والفنيين والطاقم بالكامل 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال القوات الجوية التاريخ الحديث أنور السادات ذكرى العاشر من رمضان محمد انور السادات

مواد متعلقة

ذكرى العاشر من رمضان، أحد أبطال سلاح الإشارة يكشف أسرار اليوم الأول للعبور

زوجة العقيد الشهيد محمد إدريس في حوارها مع فيتو: زوجي كان عاشقا لأرض سيناء وقدم 10طلبات للنقل اليها، تولى قيادة العمليات للثأر لشهداء مصر في ليبيا

الشهيد أحمد المنسي، أسطورة الصاعقة التي أرعبت الإرهاب

في يوم الشهيد، عبد المنعم رياض أيقونة الشهادة وقائد حرب الاستنزاف

في ذكرى وفاته، 10 معلومات عن الفريق حسن أبو سعدة أحد أبطال حرب أكتوبر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم لقاء مع عددٍ من الشيوخ والعواقل بمدينتي حلايب وشلاتين

القوات البحرية تستقبل وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية

في مثل هذا اليوم..تدمير نصف الأسطول الإسرائيلي من الغواصات أمام شواطئ إسكندرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

الأهلي يستعد للتحرك إلي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة 130

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة القمة

نادي إشبيلية الإسباني يسخر من تهديد الأهلي بعدم خوض مباراة القمة

منوعات

المزيد

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الفطر للمسافر

عمرو خالد: كيف تتعامل مع الشخصيات السامة والمؤذية؟.. درس خصوصي من رسول الله (فيديو)

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية