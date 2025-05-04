المشدد 7 سنوات لمدرس متهم بهتك عرض تلميذة داخل الفصل بالعمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بهتك عرض تلميذة داخل فصل بمدرسة في منطقة العمرانية بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة قيام "م.ش"، مدرس لغة عربية، بهتك عرض تلميذته المجني عليها الطفلة "م.م"، التي لم تبلغ اثني عشر عاما، بغير قوة أو تهديد، حيث لامس مناطق عفتها مستغلًا حداثة سنها، وضعف حيلتها، وبنيتها الجسدية، وعدم تمييزها، في ظل كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها.

استجوبت النيابة العامة الطفلة المجني عليها، وأكدت التحقيقات، وفق ما ورد في أوراق الدعوى، أن المتهم، عقب انتهاء حصته، أخرج التلاميذ من الفصل، ثم قام بهتك عرض الطفلة بملامسة أجزاء من عفتها، أقر المتهم خلال التحقيقات أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة.

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