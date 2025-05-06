مجلس الزمالك يستكمل اجتماعه لحسم مصير بيسيرو والمدير الفني الجديد يقترب

يستكمل مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم اجتماعه الذي بدأه بالأمس، عقب نهاية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، والتي شهدت أداءً باهتًا، ما زاد من حدة الغضب الجماهيري تجاه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيسيرو.

الاجتماع الحاسم يُنتظر أن يشهد اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل بيسيرو مع الفريق، في ظل تراجع النتائج وفشل الفريق في تحقيق تطلعات الجماهير منذ بداية الموسم.

وتُشير المصادر إلى وجود انقسام داخل المجلس بين مؤيد لاستمرار المدرب حتى نهاية الموسم، وآخرين يطالبون برحيله الفوري.

وفي السياق ذاته، بدأت إدارة الزمالك دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين محتملين لخلافة بيسيرو، حيث تضم القائمة عددًا من الأسماء المحلية والأجنبية، من بينهم مدربين سبق لهم العمل في الدوري المصري وآخرين يتمتعون بخبرة إفريقية وأوروبية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، سواء بالإبقاء على بيسيرو مع وضع شروط جديدة، أو التعاقد مع مدير فني جديد يقود المرحلة القادمة، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الحالي.

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