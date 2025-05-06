لاعب ميلان يثير أزمة قبل نهائي كأس إيطاليا

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي يوسف فوفانا، نجم وسط ميلان، أثار حالة من القلق في صفوف فريقه قبل أيام من المواجهة المنتظرة ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا.

وشارك فوفانا في التشكيلة الأساسية لميلان خلال مباراة أمس أمام جنوى، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب بعد أقل من 30 دقيقة من اللعب.

وسقط فوفانا على أرض الملعب بعد مرور أكثر من 20 دقيقة، إثر اصطدام قدميه بجونيور ميسياس، لاعب جنوى.

ولم يتضح في البداية مدى خطورة الإصابة، حيث بدأ اللاعب يشعر بعدم الراحة.

فوفانا يعاني صعوبة في الركض بشكل طبيعي

وعلى الرغم من محاولته استكمال اللعب، تبين أنه يعاني صعوبة في الركض بشكل طبيعي، ما دفع المدرب سيرجيو كونسيساو، إلى استبداله برافاييل لياو.

وأفادت منصة "دازن" أن فوفانا لم يبد قلقا أثناء مغادرته الملعب، وظل جالسا على مقاعد البدلاء مع زملائه، حيث شوهد وهو يضع كيس ثلج على باطن قدمه.

ويستعد ميلان لمواجهة بولونيا مرتين خلال الأسبوع المقبل، حيث يلتقيان يوم الجمعة في الجولة ال36 من الدوري الإيطالي، ثم يتواجهان مجددا يوم الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بولونيا ضد ميلان في نهائي كأس إيطاليا يوم 14 مايو 2025 وتنقل المباراة عبر شاشة AD SPORTS Premium 1.

وعلى صعيد متصل، واصل بولونيا طريقه نحو استعادة لقب بطولة كأس إيطاليا، الغائب عن خزائنه منذ 51 عاما، عقب تأهله للمباراة النهائية.

وتخطي بولونيا ضيفه إمبولي 2-1، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، ليظفر بورقة الترشح للنهائي عن جدارة واستحقاق، بعدما كرر تفوقه على منافسه مرة أخرى.

وكان بولونيا انتصر 3-0 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب إمبولي مطلع الشهر الجاري، ليفوز 5-1 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

وكان ميلان حجز مقعده في نهائي كأس إيطاليا، عقب اجتيازه عقبة جاره إنتر في مواجهة المربع الذهبي الأخرى، بعدما تغلب عليه 4-1 في مجموع المباراتين.

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي تقام بين الفريقين في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز بولونيا 2-1 على ميلان في فبراير الماضي بالدوري الإيطالي.

ألقاب بولونيا وميلان

وتوج بولونيا بلقب كأس إيطاليا عامي 1970 و1974، في حين يمتلك ميلان 5 ألقاب في المسابقة أعوام 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.

أرباح ميلان وبولونيا بعد الوصول لنهائي كأس إيطاليا

من جانبه، رصد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أرباح الفرق التي شاركت في نصف نهائي الكأس، مشيرا إلى حصول كل فريق على 2.95 مليون يورو، بما فيها أرباح المشاركة في الدورين السابقين.

وأوضح دي مارزيو أن الثنائي ميلان وبولونيا ضمن الحصول على مليونين آخرين بعد الوصول للمباراة النهائية، فيما سيجني المتوج باللقب 4.6 مليون يورو إضافية.

وبذلك، سيجني بطل كأس إيطاليا 8.5 مليون يورو نظير مشواره في المسابقة منذ بدايتها وحتى صعوده لمنصة التتويج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.