الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في عين شمس للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة عين شمس بإحالة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة عين شمس للمحاكمة الجنائية لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات. 


البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون بتعرضهم للسرقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

علي الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتحر نجحت جهوده في تحديد مرتكب الواقعة وبعمل التحريات تبين أن المتهم اتخذ من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة. 

عقب تقنين الاجراءات القت قوات الأمن القبض علي المتهم وبحوزته مبلغ مالي 500 جنيه و3 هواتف محمول وسلاح ابيض مطواة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابها عدد 6  وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزته متحصلات نشاطه الاجرامي سرقة، وتم بإرشادها ضبط باقي المسروقات المستولى عليها


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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