بالأرقام، عائدات ضخمة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حقق عائدات مالية ضخمة من مشاركته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ضمن برشلونة حتى الآن مبلغًا يصل إلى 116.563 مليون يورو من مشاركته في هذه النسخة.

وما زال النادي ينتظر تحديد العائدات النهائية من الرعاة وحقوق البث التلفزيوني، والتي من المتوقع أن تعزز الإيرادات لتتجاوز 117.730 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حصل عليه النادي في موسم "2018-2019" عندما بلغ نصف نهائي البطولة.



ويحتفظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمبلغ 18.5 مليون يورو مخصص للفريقين المتأهلين إلى النهائي.

أما الفريق الذي سيتوج باللقب في ميونخ يوم 31 مايو الجاري، فسيحصل على 6.5 ملايين يورو مكافأة التتويج، إضافة إلى 4 ملايين يورو مقابل التأهل إلى كأس السوبر الأوروبي، المقرر إقامته في 13 أغسطس بمدينة أوديني الإيطالية حيث سيحصل البطل هناك على مليون يورو إضافي.

توزيع عائدات برشلونة في النسخة الحالية

تتوزع عائدات برشلونة البالغة 116.563 مليون يورو، تحت قيادة المدرب هانز فليك، على النحو التالي:

منحة المشاركة: حصل برشلونة على 18.62 مليون يورو كمنحة مشاركة، مثل باقي الفرق الـ36 في دور المجموعات.

مكافآت الأداء الرياضي: بفضل احتلال برشلونة المركز الثاني بالدور الأول برصيد 19 نقطة، حصل على 2.1 مليون يورو عن كل فوز، و0.7 مليون يورو عن كل تعادل، إضافة إلى 665 ألف يورو من الأموال المتبقية نتيجة التعادلات التي لم تُوزع على الفائزين.

الوصول للمراكز الثمانية الأولى: أتاح هذا الإنجاز لبرشلونة الحصول على مليوني يورو إضافيين.

التأهل إلى الأدوار الإقصائية:



دور الـ16: 11 مليون يورو

ربع النهائي: 12.5 مليون يورو

نصف النهائي: 15 مليون يورو

يذكر أن برشلونة يدرج عادةً في ميزانيته الوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال، ولذا يُعد التأهل إلى نصف النهائي مكسبًا كبيرًا، ويُضاف إلى ذلك دخل ضخم من مبيعات تذاكر مباراة الذهاب على ملعب "لويس كومبانيس" أمام إنتر ميلان.

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