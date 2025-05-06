ماجدة الصباحي.. سليلة الباشوات التي أصبحت عذراء الشاشة

ماجدة الصباحي، تمر اليوم ذكرى ميلاد فنانة من الزمن الجميل، منتجة وممثلة، قدمت أشهر الأفلام التي حازت على الأفضل في السينما المصرية والعربية، بدأت مشوارها مع السينما بفيلم “ الناصح “، وتنوعت أدوارها بين الكوميدي والرومانسي والاجتماعي، حتى إنها ترى أن الفيلم الاجتماعي فيلمًا وطنيا، فالأعمال الفنية التي يكون الغرض منها كشف المسكوت عنه من مشاكل المجتمع والتنبيه من خطورتها لإيجاد حلول لها هو عمل وطني؛ لأن صلاح المجتمع هو إصلاح للوطن، لقبت بـ ”عذراء الشاشة” بالرغم من زواجها من الفنان ايهاب نافع، ورحلت عام 2020.



ولدت عفاف علي كامل الصباحي الشهيرة بـ ماجدة الصباحي، أو ماجدة في مثل هذا اليوم عام 1931، من إحدى العائلات الشهيرة بمحافظة المنوفية، فجدها عبد الرحمن باشا الصباحي، عضو مجلس شورى القوانين بداية القرن الماضي.

حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، ورفض أهلها عملها بالفن، لكن بإصرارها وعنادها استطاعت العمل دون علم أسرتها، انتهى الأمر إلى وضع شروط لهذا العمل تبدأ بعدم القبلات، والحشمة فى الملابس واختيار نوعية معينة من الأفلام.

الناصح كتب البداية



اكتشف المخرج سيف الدين شوكت ماجدة الصباحي وقدمها لأول مرة إلى السينما في فيلم "الناصح" مع إسماعيل يس عام 1949 وهي في الخامسة عشر من عمرها، حيث اختار لها المخرج محسن سابو اسم ماجدة بدون لقب الصباحي حتى لا تعلم أسرتها بأمر عملها بالفن.

ماجدة في فيلم شاطئ الأسرار

تعد الفنانة ماجدة الصباحي من أوائل الفنانات التي اهتمت بعرض قضايا مهمة تمس قطاعًا كبيرًا في أفلامها حتى إنها أنتجت وحدها 11 فيلما، ومثلت ماجدة فيلم “المراهقات” الذي يعالج قضايا الشباب فى سن المراهقة، فيلم “جميلة ” الفيلم الوطني الذي قدمت له كل وسائل النجاح من حيث الإنتاج، وهو يحكي قصة جهاد المناضلة جميلة بوحريد في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، الفيلم الذي نبه العالم إلى مساوئ الاستعمار في البلاد، وبدون أية مشاركات إنتاجية شاركت ماجدة في تقديم ملحمة انتصار أكتوبر، حيث قامت مؤسسة أفلام ماجدة بإنتاج فيلم “ العمر لحظة ” توثيقا لمرحلة في تاريخ مصر السياسى والعسكرى خلال فترة الحرب.

أين عمري يعالج قضايا اجتماعية



من الأفلام الاجتماعية التى قدمتها ماجدة الصباحى فيلم “أين عمري” الذى يعالج مشكلة زواج القاصرات، وعلقت الصحف على تكريم الدولة لماجدة عن هذا الفيلم، فكتب جليل البنداري: “الفيلم يعالج أكثر من قضية اجتماعية نحن في حاجة إلى علاجها أولها مشكلة الزواج المبكر، وزواج كبار السن من فتيات صغيرات ومشكلة العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة وغيرها ”.



جاءت الانطلاقة الفنية لـ ماجدة الصباحي عام 1952 عندما اختارها فريد الأطرش لتشاركه بطولة الفيلم الرومانسي الغنائي “لحن الخلود” إلى جانب فاتن حمامة ومديحة يسري من إخراج عز الدين ذو الفقار، وكان نجاح الفيلم سببا في شهرتها واستعانة المخرجين بها، تبعه مجموعة كبيرة من الأفلام منها: فيلم " بنات اليوم" هو فيلم غنائي مصري، من الأفلام القليلة التي قام ببطولتها عبد الحليم حافظ، وعرض عام 1957 إخراج هنري بركات، شاطئ الأسرار عام 1957 إخراج عاطف سالم الذي قدمت فيه أول قبلة سينمائة لها مع عمر الشريف، فيلم "ليلة غرام" الذي حصدت عن دورها فيه أول جائزة في حياتها عن أحسن دور ثانوي، قدمت بعده مع بدرخان عدة أفلام: الله معنا، الإيمان، مصطفى كامل، ومع يوسف شاهين قدمت فيلم " بين ايديك ".

“نسيت أني امرأة” آخر افلامها

حصلت ماجدة الصباحى على أول أدوار البطولة السينمائية فى فيلم "سيبوني أعيش " مع سعد عبد الوهاب، تبعه مجموعة من الأفلام منها: “حبايبي كثير” مع كمال الشناوي، "ليلة الدخلة" مع حسن فايق وإسماعيل يس، وفيلم "بائعة الجرائد" الذي شهد البطولة المطلقة لماجدة لتتوالى أفلامها: حواء على الطريق، قصة ممنوعة، الرجل الذي فقد ظله، الحقيقة العارية، بائعة الجرائد، أنا بنت ناس، هذا الرجل أحبه، هجرة الرسول، بلال مؤذن الرسول، السراب وكان آخر أفلامها الفيلم التليفزيوني “ ونسيت أني امرأة ”عام 1994.

ماجدة مع يوسف شاهين فى فيلم بين ايديك



وكانت الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي تستعد لتقديم فيلم عن فلسطين وكان آخر أمانيها لكن أصابتها أمراض الشيخوخة التي حالت بينها وبين التمثيل، وتعلق ماجدة على هذه الامنية قائلة: “قمت بإنتاج أفلام وطنية ضخمة وهامة عندما كان الإنتاج لمثل هذه الأفلام صعبة، ولا يمكن لأي فرد أن يقوم بها بمفرده، لكن إنتاج فيلم عن قضية مركزية مثل قضية فلسطين التي لا تزال تشغلنا ونعيشها بكل مرارتها منذ سنوات طويلة، هو أمر فوق قدرتي بمفردي في الظروف التي مرت بها صناعة السينما المصرية، والتي جعلت الفيلم الواحد يتكلف أرقاما فلكية فكيف بفيلم وطني عن قضية شعب مناضل أمضى أكثر من سبعين عاما في المقاومة، فكان يجب على الجهات الرسمية مساندتي لإنجاز عمل ضخم كهذا”.

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