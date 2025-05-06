تداول 15 ألف طن، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1019 شاحنة و80 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 366 شاحنة و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 653 شاحنة و20 سيارة.



شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين INCE NORETHWIND وGOLDEN ID، بينما تغادر السفينتان القاهرة وALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء أمس السفينة PELAGOS EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2 وعمان وبوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 4600 طن بضائع، 530 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن هي أور، سينا، الحسين، وأيلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2665 راكبا.



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