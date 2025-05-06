الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 15 ألف طن، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1019 شاحنة و80 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 366 شاحنة و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 653 شاحنة و20 سيارة. 
 

شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين INCE NORETHWIND وGOLDEN ID، بينما تغادر السفينتان القاهرة وALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء  أمس السفينة  PELAGOS EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2 وعمان وبوسيدون اكسبريس  .

 كما تم تداول 4600 طن بضائع، 530 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن  هي أور، سينا،  الحسين، وأيلة  . 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2665 راكبا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات المركز الاعلامي البحر الأحمر

مواد متعلقة

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 45 ألف بضائع بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يتابع حركة تداول الحاويات بالموانئ

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع و763 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

أسعار الذهب تعاود الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 5417 جنيها

مجلس الزمالك يستكمل اجتماعه لحسم مصير بيسيرو والمدير الفني الجديد يقترب

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف يعشقها المصريون وانخفاض تدريجي للبطيخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وجنون للماكريل وهبوط مفاجئ للمكرونة

بشاير موجة حارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ريال مدريد يتصدر الأندية الأعلى قيمة تسويقية بالعالم وهذا موقف ليفربول وبرشلونة

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية