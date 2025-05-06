الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

ممدوح الدماطي مشرفا على متحف قصر الزعفران

الدكتور ممدوح الدماطي
الدكتور ممدوح الدماطي

أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتكليف  الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار بجامعة عين شمس السابق بالإشراف على متحف قصر الزعفران ولمدة عام.

 

وفي سياق آخر تنطلق الخميس المقبل فعاليات المؤتمر الأول لوحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس، المقامة في مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، فى  الفترة من ٧ إلى ٩ مايو ٢٠٢٥.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وعلى الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وطارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس. 

فعاليات مؤتمر وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس

وتقام فعاليات المؤتمر تحت إشراف كل من  الدكتورة أماني محمد رشاد رئيس القسم والدكتورة أسامة حتة رئيس المؤتمر والدكتور محمد شاكر مدير وحدة الأشعة التداخلية.

 يناقش المؤتمر أحدث التطورات فى تقنيات الأشعة التداخلية على مستوى العالم بمشاركة لفيف من رواد تخصص الأشعة التداخلية من الخبراء العالميين والمصريين من مختلف جامعات مصر مع إجراء بث مباشر لحالات يتم علاجها بتقنيات الأشعة التداخلية فى وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفيات بجانب ورش عمل مختلفة.

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