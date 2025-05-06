النيابة تأمر بالتحقيق العاجل في مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالصف

أمرت نيابة الصف الجزئية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بإحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، وسط ظروف غامضة. كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.

صرخة مدوية وفتاة غارقة في دمائها

كانت الأمور تسير بشكل طبيعي في أحد أحياء القرية، حتى دوى صوت صراخ مفزع لفتاة، جذب انتباه الأهالي الذين هرعوا لتتبع مصدر الصوت، ليجدوا فتاة ملقاة على الأرض، غارقة في دمائها، في مشهد مأساوي صدم الجميع.

محاولات إنقاذ لم تُجدِ

حاول السكان التدخل فورا لإنقاذ الفتاة، وقاموا بإبلاغ سيارات الإسعاف، لكن الموت كان أسرع، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها قبل وصول المسعفين.

بلاغ وتحقيقات موسعة

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار في منطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة. وبالفحص، تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، وسقطت من الطابق الرابع في ظروف لم تكشف بعد.

كاميرات وشهادات لكشف الحقيقة

وتستمع الجهات الأمنية لأقوال شهود العيان، كما بدأت عملية تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، في محاولة لفك لغز الحادث، ومعرفة ما إذا كانت الواقعة انتحارا، أم أن هناك شبهة جنائية.

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