وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء النواب والشيوخ

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، وكذا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا سيما انهم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، ومشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

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