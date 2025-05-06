الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أكثر من 200 عنوانا، قائمة إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض الدوحة الدولي للكتاب 2025

معرض الدوحة للكتاب
معرض الدوحة للكتاب 2025، فيتو

يستعد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي ينطلق في ٨ مايو الجاري ويستمر حتى ١٧ مايو من نفس الشهر، إذ يتواجد جناح المركز في (قاعة 2 جناح H2- 65)..

قائمة إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض الدوحة 

وتأتي قائمة مشاركات المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب تتضمن أكثر من ٢٠٠ عنوان من أهم وأحدث إصداراته، في مجالات الفلسفة والرياضيات والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفنون، ومن بينها: "الرفيق إلى الفكر التاريخي العالمي"، و"السينما والنظرية والفلسفة..أهم المفكرين"، و"الإبداع في تدريس العلوم الأساسية"، و"المهاجرون"، و"مصر في أواخر العصور القديمة"، و"علم النفس العصبي الاجتماعي".

 وإصدارات أخرى كـ "سيكولوجيا الإرهاب"، و"شعرية ما بعد الحداثة"، و"سياسة الخوف"، و"ثلاثون مليون كلمة.. بناء مخ الطفل"، و"الغرب اللاتيني كما رآه العرب- المسلمون"، و"الفلسفة الطبية: مفاهيم في الطب"، و"المغول والعالم الإسلامي"، و"عصر البراءة"، و"مقدمة في نظرية المعرفة"، و"من نحن وكيف وصلنا إلى هنا"، و"الكولونيالية الجديدة"، و"لورانس في شبه الجزيرة العربية"، و"إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني"، و"المتفرد رؤية مختلفة للتوحد"، و"جدتي وأمي وأنا"، و"تفسير سفر التسابيح"، و"مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، و"كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"العقلانية الجديدة"، و"ثمن عدم المساواة"، و"الفتاة التي تزوجت أسدًا"، و"المباحث العلمية البينية"، و"أنت والكون"، و"كان ياما كان في القدس".
 

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