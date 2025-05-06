التفاصيل الكاملة لسجن صيدلي وعاملين اثنين 7 سنوات.. تسببوا في وفاة شاب بحقنة "سيفوتاكس".. والمحكمة: الواقعة أبطالها الجهل وغياب الضمير والرقابة الصحية

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على محاكمة صيدلي وعاملين اثنين بصيدلية بمنطقة المقطم، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة شخص عقب تلقيه حقنة تحتوي عقارا مركبا يتسم بالخطورة الشديدة، بواسطة أحد المتهمين ودون وصفة طبية من طبيب متخصص، ودون إجراء اختبار الحساسية اللازم.



وجاء في الحيثيات أن الواقعة تتمثل في أنها جريمة تجسيد حي لمأساة متكررة أبطالها الجهل والجشع وغياب الضمير والرقابة الصحية الفاعلة، وأطرافها روح بريئة أُهدرت بغير حق.



المحكمة: الواقعة أبطالها الجهل وغياب الرقابة الصحية

وأضافت الحيثيات: أن الضحية فتى لم يتجاوز العقد الثاني من العمر، هو المجنى عليه يوسف عصام كمال جلال، والمتهمون الثلاثة على كمال عبد الحليم فرحات، وحسام عز الدين محمد عبد الباقي، وهما عاملان بصيدلية في منطقة المقطم، والمتهم الثالث خالد عبد الفتاح طبيب صيدلي.

المتهمان انتحلا صفة ومارسا المهنة بدون ترخيص

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول في منتصف العقد الخامس من العمر، حاصل على ليسانس الآداب، ويمارس مهنة مساعد صيدلي، انتحلها بغير ترخيص من الجهة المختصة، فيقوم بتلقى الطلبات وصرف الأدوية وحقن المرضى، معتمدا على خبرته والممارسة دون علم يدرس، والثاني في بداية العقد الخامس من العمر انتحل صفة طبيب صيدلى، وشاع عنه ذلك بالصيدلية التي يعمل بها، وهو غير مرخص له قانونا بمزاولة تلك المهنة، والمتهم الثالث هو "خالد ع." طبيب صيدلى في منتصف العقد السادس من العمر، وهو المدير المسئول عن إدارة الصيدلية، فترك أمر إدارتها للمتهمين الأول والثانى وسمح لهما بصرف وحقن عقار (سيفوتاكس)، وهو دواء خطير يتسبب في حدوث حساسية من أخطر أنواع الحساسية شيوعا.

الشاب توفى بعد نصف ساعة من تعاطيه الحقنة

وأضافت الحيثيات انه في يوم 10 أغسطس 2024 أصابت المجنى عليه وعكة صحية نزلة برد شديدة فتوجه لتلك الصيدلية القريبة من مسكنه يلتمس علاجا شافيا، فتقابل مع المتهمين الأول والثاني وأخبرهما بعلته فتشاورا في أمر علاجه، فأشار المتهم الثانى على الأول أن يحقن المجنى عليه بذلك العقار، كما اعتادا على ذلك في مثل تلك الحالات، فبادر المتهم الأول بإعداد عقار مركب في حقنة واحدة (سيفوتاكس، ديكساميثادول، فولتارين)، وحقن به المجنى عليه في العضلة اليسرى، قبل إجراء اختبار حساسية واجب لذلك العقار، وما أن غادر المجنى عليه الصيدلية حتى داهمته نوبة حساسية شديدة نشأت عن حقنه بالعقار المذكور، وأخذ يصارع بين الحياة والموت إلى أن وافته المنية بأحد المستشفيات، حيث لم تفلح محاولات الأطباء لإبقائه على قيد الحياة.

وأضافت الحيثيات: أن الصورة التي استخلصتها المحكمة من جماع الأدلة القولية والفنية المطروحة عليها أن المتهمين الأول على كمال عبد الحليم فرحات والثاني حسام عز الدين محمد عبد الباقى وهما عاملان بإحدى الصيدليات بمنطقة المقطم، اعتاد كل منهما مزاولة أعمال الصيدلة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، فانتحل الأول صفة مساعد صيدلى، بينما انتحل الثانى صفة طبيب صيدلي دون مؤهل علمى أو تدريب مهنى، وشاع عنهما ذلك بتلك الصيدلية التي يعملان بها، بينما مكنهما المتهم الثالث خالد عبد الفتاح من التواجد بالصيدلية وممارسة تلك الأعمال، فسمح لهما بتلقى الطلبات وصرف التذاكر الطبية وإعطاء العقاقير، وحقن المرضى دون تذكرة طبية معتمدين على خبرتهما والممارسة الفعلية، حسبما أقر المتهم الأول بذلك بتحقيقات النيابة العامة، وساعدهما على ذلك غياب المتهم الثالث عن الصيدلية وهو المدير المسئول عن أعمالها؛ الأمر الذى يحملهم جميعا المسئولية عن النتيجة التي وقعت، ولم تكن لتقع لولا تلك الأفعال؛ الأمر الذى يوفر في حقهم الجرائم المسندة إليهم مكتملة الأركان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه كان يعاني من أعراض نزلة برد شديدة، وذهب إلى صيدلية تقع في نطاق محل سكنه بمنطقة المقطم طالبا العلاج، فقرر متهمان يعملان بالصيدلية وغير مرخص لهما بمزاولة مهنة الصيدلة، أن يقوما بإعطائه حقنة تحتوي على عقار مركب من سيفوتاكس، ديكساميثادول، فولتارين.

وأضافت التحقيقات أنه فور مغادرة المجني عليه الصيدلية سقط أرضا بعد أن أصيب بنوبة حساسية شديدة، وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نصف ساعة من تلقيه الحقنة.

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