المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين تسببوا في وفاة شخص بحقنة برد في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بمعاقبة صيدلي وعاملين اثنين بصيدلية بمنطقة المقطم، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة شخص عقب تلقيه حقنة تحتوي عقارا مركبا يتسم بالخطورة الشديدة، بواسطة أحد المتهمين ودون وصفة طبية من طبيب متخصص، ودون إجراء اختبار الحساسية اللازم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه كان يعاني من أعراض نزلة برد شديدة، وذهب إلى صيدلية تقع في نطاق محل سكنه بمنطقة المقطم، طالبا العلاج، فقرر متهمان يعملان بالصيدلية وغير مرخص لهما بمزاولة مهنة الصيدلة، أن يقوما بإعطائه حقنة تحتوي عقار مركب من سيفوتاكس،ديكساميثادول ، فولتارين.

وأضافت التحقيقات أنه فور مغادرة المجني عليه الصيدلية، سقط أرضا بعد أن أصيب بنوبة حساسية شديدة، وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نصف ساعة من تلقيه الحقنة.

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